Tekirdağlı milletvekili en duyarlı siyaset adamı seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağlı milletvekili en duyarlı siyaset adamı seçildi

Tekirdağlı milletvekili en duyarlı siyaset adamı seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, en duyarlı siyaset adamı seçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, en duyarlı siyaset adamı seçildi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 1,5 milyon izleyici tarafından oy kullanılarak gerçekleştirilen Dijital Dünyanın Enleri Yarışması'nda En Duyarlı Siyaset Adamı seçilerek ödülünü aldı.

Yel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye ' nin ilk digital dergisi olan Evos Angels tarafından düzenlenen ve 1,5 milyon izleyici tarafından oy kullanılarak gerçekleştirilen Digital Dünyanın Enleri Yarışması' nda En Duyarlı Siyaset Adamı seçilmem dolayısıyla İstanbul Shangri La Bosphorus Hotel 'de düzenlenen Ödül Töreni' nde ödülümüzü aldık" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel...
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel...
İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Selçuk Balcı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağlı milletvekili en duyarlı siyaset adamı seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:42:11. #1.14#

title