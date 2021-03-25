Tekirdağlı iş insanı cinsel istismardan tutuklandı (2)
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Tekirdağlı iş insanı cinsel istismardan tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tekirdağlı iş insanı cinsel istismardan tutuklandı (2)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTIAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu'nun 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu'nun 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Vakaya ilişkin alınan bilgiyle birlikte Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, gerekli işlemleri tesis etmek üzere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçmiştir. Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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