Tekirdağlı çiftçilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun ve bir buzağı bağışladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun ve bir buzağı bağışladı.

Mestanlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya 4 aylık bir buzağı bağışladığını söyledi.

Yıldız, bağışının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kampanyaya bir koyun bağışlayan Sabri Çetin ise devlete ve millete katkıda bulunmak istediğini belirterek, "Diğer vatandaşlarımızı da kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz." dedi.

Bir koyun bağışlayan Ramazan Durmaz ise kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanlığı ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bağış yapılan buzağı ve 2 koyun satılarak kampanyanın hesabına yatırıldı.

Kaynak: AA