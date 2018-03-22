Tekirdağlı Başkanlar Gaziantep'te

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve beraberindeki 11 ilçe belediye başkanı, sınır ötesi harekat düzenleyen Mehmetçiklere destek vermek ve Tekirdağlıların selamlarını iletmek üzere Gaziantep'e gitti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları ile Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla Gaziantep'e gitti. Sınır güvenliğini sağlayan askerlere moral vermek amacıyla ilçe belediye başkanları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ile birlikte Gaziantep'e giden Başkan Kadir Albayrak burada daha önce Tekirdağ Valisi olarak da görev yapan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı da ziyaret etti.

"İlçe belediye başkanları ile birlikte kahraman askerlerimize moral ve destek vermek amacıyla Gaziantep'e geldik" diyen Başkan Albayrak, "Sınırımızda güvenliği elinde bulunduran askeri güçlerimizi de ziyaret edeceğiz. Kahraman askerlerimize tüm Tekirdağ halkının selamını getirdik. Emperyalist güçler tarafından desteklenen bölücü terör örgütüne ağır bir darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetlerini kutluyor, vatanımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve kahraman Mehmetçiklerimizin sağ salim ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ