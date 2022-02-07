Tekirdağlı balıkçıların umudu karides

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - TEKİRDAĞ'da havaların ısınmasıyla yeniden açılan balıkçılar, denizde yeterince balık bulamayınca umutlarını karidese bağladı.

Tekirdağlı balıkçılar, ocak ayında ocak ayında uygulamaya konan karides, dil ve pisi balığı av yasağının kaldırılması ve havaların da düzelmesiyle birlikte yeniden denize açıldı. Bu yıl denizden bekledikleri balık bolluğunu bulamayan balıkçılar, umutlarını karidese bağladı. Tekirdağ'da 35 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremek, havaların düzeldiğini, ancak bazı meslektaşlarının artan maliyetler nedeniyle avlanmaya çıkmadığını söyledi. Geçen sezonunun çok bereketli geçtiğini hem Karadeniz hem de Marmara'nın balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyleyen Şeremek, şöyle konuştu:

Balıkçılar, yakaladıkları karidesleri teknelerinde ayıklayıp tezgahlara gönderiyor. Karides tezgahlarda kilosu 100 liradan satılıyor.