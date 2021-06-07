Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
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Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kesiminde yüzeyden dibe çöken deniz salyası (müsilaj) nedeniyle küçük tekne balıkçıları uzun süredir ağ atamıyor.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kesiminde yüzeyden dibe çöken deniz salyası (müsilaj) nedeniyle küçük tekne balıkçıları uzun süredir ağ atamıyor.

Denize açılamayan bazı balıkçılar kıyıda ağlarını tamir ederken, bazı balıkçılar da çapari ile avlanmaya çalışıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, son dönemde deniz salyasının dibe çöktüğünü söyledi.

Denize atılan ağların salyayla dolduğunu, bu nedenle balıkçıların avlanmaya ara verdiğini belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Marmara'da deniz salyası ilk defa bu yıl bu kadar uzun süre etkili oldu. Yaklaşık 5 aydır gitmedi. Kıyılardan kaybolunca sevindik biter diye ama şimdi deniz dibinde var. Balıkları da balıkçıları da olumsuz etkiliyor. İnşallah bakanlığımızın başlatacağı çalışmalarla buna bir çözüm bulunacağını ümit ediyoruz. Salyanın bitip balıkçıların kıyıya dolu kasalarla döndüğü günleri özledik."

Balıkçı Hüseyin Oğuz da bakanlığın ve belediyelerin hep birlikte salya konusunda çalışma başlatmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Dün denize ağ atmayı denediklerini ancak büyük sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Oğuz, "Şubat ayından beri ağ atamıyoruz. Çapari ile balık tutup ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah yapılacak çalışmalarla bu soruna bir çözüm bulunur. Balıkçılar da rahatça avcılık yapabilir." dedi.

Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor
Balıkçılar yüzeyden dibe çöken müsilaj nedeniyle avlanamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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