Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara'ya açıldı
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Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara'ya açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Eylül'de av yasağının kalkması ile Tekirdağlı balıkçılar büyük bir coşku ile denize açıldı.

1 Eylül'de av yasağının kalkması ile Tekirdağlı balıkçılar büyük bir coşku ile denize açıldı. Balıkçılar, bu yıl Marmara Denizi'nden umutlu.

1 Eylül av yasağının kalkması ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ Limanı'nda program düzenlendi. Düzenlenen programda vatandaşlara balık ekmek ikramı yapıldı.

Programda onlarca balıkçı teknesi havai fişek eşliğinde Marmara Denizi'ne açıldı. Balıkçılar denize ilerlerken, onlar için patlayan havai fişekler ise geceyi gündüze çevirdi.

Balıkçılar, geçtiğimiz sezon başı salya ile belada olan ve daha sonra temizleme çalışması yapılan Marmara Denizi'nden bu sezon umutlu. Marmara'ya açılan onlarca tekne, bu sezon vatandaşları balığa doyurmak istiyor. Sezonu güzel geçirmek isteyen balıkçılar, Marmara'dan umduğunu alamazsa, geri dönmek yerine ya Karadeniz'e ya da Ege'ye gidip orada ağ atacak.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara'ya açıldı
Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara'ya açıldı
Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara'ya açıldı
Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara'ya açıldı
Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara'ya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara'ya açıldı - Haberler
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