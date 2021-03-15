Tekirdağlı balıkçılar, teknelerine davetsiz binen kediyi denizin ortasında buluştukları sahibine teslim etti

Avlanmak için gittikleri Zonguldak'tan dönüşe geçtikleri sırada teknedeki davetsiz kediyi fark eden Tekirdağlı balıkçılar, sevimli misafirlerini denizin ortasında buluştukları sahibine teslim etti.

Avlanmak için gittikleri Zonguldak'tan dönüşe geçtikleri sırada teknedeki davetsiz kediyi fark eden Tekirdağlı balıkçılar, sevimli misafirlerini denizin ortasında buluştukları sahibine teslim etti.

Deniz salyası yüzünden Tekirdağ açıklarında avlanmakta güçlük çeken Trakyalı balıkçılar, nasiplerini aramak için Zonguldak açıklarına gitti.

Av sonrası Tekirdağ'a dönüşe geçen balıkçılar teknede bir kedi olduğunu fark etti.

Bu sırada kedisi kaybolan Murat Karakuş, Zonguldak Limanı'nda aranırken, bir teknenin kısa süre önce ayrıldığını öğrendi.

Karakuş, Zonguldak Su Ürünleri Kooperatifi aracılığıyla Tekirdağ'a tam yol ileri yapan teknenin kaptanı İdris Şeremet'e ulaştı.

Kedisinin teknelerinde olduğunu öğrenen Karakuş, kaptan Şeremet'ten beklemelerini istedi.

Bir tekneyle açılan Karakuş, Zonguldak açıklarında bekleyen balıkçılardan kedisini teslim aldı.

Kaptan Şeremet, Tekirdağ Limanı'na dönüşte olayı gazetecilerle paylaştı.

Kediyi Zonguldak Limanı'ndan ayrıldıktan sonra fark ettiklerini ifade ederek, "Kediye teknede gözümüz gibi baktık. Nereden tekneye bindiğini anlayamadık. Sahibi daha sonra bizimle iletişime geçince kendisiyle denizde buluşup kediyi teslim ettik. Sağ olsun o da bize bir kasa balık hediye etti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman