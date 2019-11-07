Tekirdağlı balıkçılar Su Ürünleri Kanunu değişikliğinden memnun

07.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:06

TBMM Genel Kurulunda Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasını, Tekirdağlı balıkçılar memnuniyetle karşıladı.

Kanuna göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak.

Yasada yapılan değişiklikle, kaçak ruhsatsız teknelerle gırgır, trol, algarna ile avcılık yapanlara, deniz patlıcanı veya midye gibi su ürünlerini illegal yollarla dalarak avlayanlara ve Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Karadeniz'de ışıkla avcılık yapanlara 50 bin liraya kadar idari para cezası getirildi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ışıkla yapılan avcılığın Marmara Denizi'nde balık popülasyonunu önemli oranda azalttığını söyledi.

Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişikliği olumlu bulduğunu belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Yapılan değişik, su ürünlerini kaçak yollarla avlayanlar ve ışıkla avlananlar için caydırıcı olacak. Biz balıkçılar olarak ışıkla avcılığın tamamen ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ben karides avcılığı yapıyorum. Eskiden 100-150 kilogram avlardık, şimdi 30-40 kilograma düştü. Işıkla avcılıkta balıkçılar yakalayabildiği balıkları yakalıyor. İnşallah bu değişiklik caydırıcı olacak ve denizlerimizde eskiden olduğu gibi balık sayısı artacak."

"İnşallah denizlerimiz daha canlanır"

Tekirdağ'da 17 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Boz ise trol ve ışıkla avlananlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Kaçak avcılık nedeniyle denizlerde az miktarda balık kaldığını vurgulayan Boz, "Yeni kanun değişikliği olumlu ancak kontroller artırılmalı. Yaptırımların uygulanması, kanun değişikliğinin sadece kağıtta kalmaması gerekiyor. Marmara Denizi bir havuz ve bu havuzda yapılan en tehlikeli avcılık, ışıkla avcılık. Olta balıkçılığı yapanlar koca günlerini denizde geçiriyorlar ve ancak 2-3 kilogram balıkla dönüyorlar. Bu değişiklik inşallah balık çeşitliliğini artıracak." dedi.

Balıkçı Osman Aktaş da özellikle trol ve ışıkla avcılığın yasaklanmasının önemli olduğunu belirterek, "Verilecek cezalar caydırıcı oluyor ama cezanın biraz daha artırılması gerekiyor. İnşallah bu uygulamadan sonra denizlerimiz daha canlanır ve güzel olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA