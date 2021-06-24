Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle denize ağ atamıyor
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Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle denize ağ atamıyor

Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle denize ağ atamıyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kesiminde dipte etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize ağ atamıyor.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kesiminde dipte etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize ağ atamıyor.

Denize açılamayan bazı balıkçılar kıyıda ağlarını tamir ederken, bazıları da olta ile avlanmaya çalışıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine Tekirdağ'da müsilajın kıyılarda etkisini yitirdiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, Tekirdağ'da salyanın daha çok diplerde etkili olduğunu belirterek, "Denize atılan ağlar salyayla dolduğu için balıkçıların avlanmıyor. Yaklaşık 6 aydır salya gitmedi. Kıyılardan kayboldu ama şimdi deniz dibinde var. Balıkları da balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Yapılan çalışmalar etkili oluyor zamanla daha da iyi olur diye bekliyoruz. Şimdilik ağla avcılık yapmak zor." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da Bakanlığın çalışmalarının olumlu sonuçlarının zamanla görüleceğini ifade etti.

Müsilajın ağlarla avlanmayı zorlaştırdığını dile getirerek, "Şubat ayından beri ağ atamıyoruz. Çapari ile balık tutup ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz ama tuttuğumuz balığı da bazen satmakta zorlanıyoruz. Bazı vatandaşlar müsilaj olduğu için balık yemekten çekiniyor, uzmanların bu konuya açıklık getirmesini istiyoruz. bazı arkadaşlar ağ tamiri yaparken bazıları da çapari ile avlanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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