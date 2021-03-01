Tekirdağlı balıkçılar, Marmara'daki deniz salyası yüzünden dümeni Karadeniz'e kıracak

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) devam ediyor.

Avlanmaya zorunlu ara verdikten sonra yeniden denize açılan Tekirdağlı balıkçılar, devam eden salya nedeniyle kıyıya boş ağlarla döndü.

Marmara'da devam eden salya nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 1 aylık paydosun ardından denize çıkan balıkçıların çamurlu ağlarla kıyıya döndüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların kıyıda ağlarını temizlemeye çalıştığını ifade ederek, "Marmara'da deniz salyası yaklaşık 15 yıldır bu mevsimlerde etkili oluyor. Arkadaşlarımız 1 ay salya nedeniyle paydos vermişti. Salyanın azaldığını düşündükleri için tekneler denize açıldı. Denize ağ atan balıkçılar salya nedeniyle ağları toplamakta zorlandı. Salya devam ettiği için balıkçı arkadaşlarımız rızıklarını Karadeniz'de arayacak." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de paydosun ardından denize açıldıklarını ancak ümitlerinin boşa çıktığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman