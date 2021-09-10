Marmara Denizi'nde zorunlu "poyraz" paydosu bugün sona eren Tekirdağlı balıkçılar, lüfer umuduyla denize açılacak.

Bölgede 4 gündür etkili poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle ava çıkacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, denizde havanın düzelmesiyle balıkçıların nasiplerini aramaya başlayacağını söyledi.

Balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini belirten Pehlivanoğlu, "4 gündür arkadaşlarımız limanda. Herkes ağ tamirini yaptı. Hazırlıklar tamam, inşallah havanın kararmasıyla balıkçılar denize çıkacak. Lüfer bu aralar olacak gibi görünüyor. Bakalım balıkçıların nasibine ne çıkacak." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da 4 gündür havanın düzelmesini beklediklerini ifade ederek, "Poyrazın sert esmesi balıkçıları olumsuz etkiledi. Balıkçılar mecburen limanda demirledi. Hava bugün sakinleşti. Denizden aldığımız haberler de iyi, lüfer ve palamut olacak gibi. İnşallah bütün balıkçılar için hayırlısı olsun." diye konuştu.

Balıkçı Önder Dedeler ise bu akşam yeniden denize çıkacaklarını ve lüfer avlamayı ümit ettiklerini dile getirdi.