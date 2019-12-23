Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı
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Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

TEKİRDAĞ'da, lodos etkili olurken, deniz ulaşımında aksama meydana geldi.

23.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:52
Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

'da, lodos etkili olurken, deniz ulaşımında aksama meydana geldi. Balıkçılar, tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılamadı.

'da sabah saatlerinde etkili olan lodosun şiddeti, öğle saatlerinde arttı. ilçesi kıyılarına dev dalgalar vurdu. Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksama meydana geldi. 7 şilep ve tanker, hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan lodosa karşı Süleymanpaşa açıklarında demirlendi. Lodostan etkilenen balıkçılar da tekneleriyle denize açılamadı. Sahilde biriken kum ve çakıllar ise Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizlendi. Meteoroloji yetkilileri, lodosun süreceğini belirterek, kent sakinlerini uyardı.


Kaynak: DHA
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