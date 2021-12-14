Balıkçılar lodos nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor - Haberler
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Balıkçılar lodos nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle ava çıkamadı.

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle ava çıkamadı.

Denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodos nedeniyle balıkçıların 5 gündür limanda demirlediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, denizin şu anda tehlikeli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız limanda bekliyor. Sert rüzgar perşembe gününe kadar devam edecek. Hava normale döndükten sonra balıkçılar yeniden avlanmak için denize açılacak." dedi.

Balıkçı Önder Dedeler de denize açılamadıkları için mesailerine ağ onararak devam ettiklerini dile getirdi.

Balıkçılar lodos nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor

Balıkçılar lodos nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor

Balıkçılar lodos nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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