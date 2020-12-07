Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
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Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı

07.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:29
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı

TEKİRDAĞ'dan Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü.

TEKİRDAĞ'dan Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü. Balıkçılar, yaklaşık 20 ton sarıkanat avladı. Tezgahlardaki yerini alan sarıkanadın fiyatı da bolluğuyla birlikte 80 liradan 60 liraya düştü.

Balıkçı Behiç Karacı, mevsim olarak çinekop ve sarıkanat dönemi olduğunu belirterek, "Palamut yerini bunlara bıraktı ve bundan dolayı halkımız şu anda bu balıkların bollaşmasını bekliyor. Hafta sonunda Karadeniz'de bir çinekop ve sarıkanat furyasına denk gelen bir teknemiz oldu. Yaklaşık  20 ton balık yakaladı. Sokağa çıkma yasağının ve restoranların kapalı olmasının da verdiği etki ile fiyatlar 2 günlüğüne kısa süreli bir düşüş yaşadı. Yani 70-80 liraya satılan balıklar 60 liraya düştü, 100 liraya satılan balıklar da 80 liraya düştü. Fakat kısa sürdü çünkü iki gündür hava yine esmeye başladı, gerek Marmara'da gerek Karadeniz'de havanın esmesi ile birlikte yine bir çok tekne limanda. Ancak çok büyük tekneler denize çıkabiliyor. Denk gelirse yine tutmaya çalışacaklar" dedi.

'BALIK DURUMUNA GÖRE FİYATLAR ARTABİLİYOR'Balık stoklanmadığı için fiyatın günlük belirlendiğinin söyleyen Karacı, "Şu anda çinekop ve sarıkanat yine 60-70 lira civarında. Daha büyükleri 80-90 lira, balık büyüdükçe fiyat değişiyor. Yani 5 tanesi bir kilo gelen sarıkanat olduğu zaman fiyatı artıyor ama daha küçük olduğu zaman fiyatı düşüyor. Hamsi bugün 40 lira, istavrit 40 lira, mezgit 50 lira, palamut var, palamudun zamanı bitti ama yine denizden tek tük çıkıyor, fiyatı 40 lira bandında gidiyor. Fiyatlar günlük olarak, balığın az ve çok çıkmasına bağlı 10 lira aşağı 10 lira yukarı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bugün 40'a aldığınızı yarın 30'a da alabilirsiniz ama 50 liraya da alabilirsiniz. Çünkü balıkta stok durumu olmadığı için günlük tutulan ve satılan bir ürün" diye konuştu.

 


Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de 20 ton sarıkanat yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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