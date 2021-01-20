Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı
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Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı

20.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:36
Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı

TEKİRDAĞ'dan gittikleri Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 ton hamsi yakaladı.

TEKİRDAĞ'dan gittikleri Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 ton hamsi yakaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İneada bölgesi açıklarında avlandı. Tekirdağ'dan bölgeye giderek avlanan balıkçılardan Eyüp Yiğiter, yaklaşık 200 ton hamsi avladıklarını söyledi. Kasalarla doldurdukları hamsileri kıyıya getirip, 14 kilo gelen bir kasa hamsiyi 80 liradan sattıklarını söyledi.

Balıkçı Yiğiter, Rusya'da suların soğuması ile Bulgaristan üzerinden İğneada'ya gelen hamsi sürülerinin yakalandığını belirterek,  Karadeniz'de hamsi avının yasaklanmasından sonra, hamsi fiyatları çok artmıştı. Bugün bereketli bir av oldu, vatandaşımız ucuz hamsi yiyebilecek" dedi.

 


Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı
Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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