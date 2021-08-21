Tekirdağlı balıkçılar denize ağ atmak için gün sayıyor

Tekirdağlı balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala "Vira bismillah" demek için 1 Eylül'ü bekliyor.

Tekirdağlı balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala "Vira bismillah" demek için 1 Eylül'ü bekliyor.

Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeniden denize açılacakları günü sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bazı bölümlerini tamir ediyor. Bazı balıkçılar motor bakımlarında sona geldi, bazıları boyama işlemlerini sürdürüyor.

Müsilajın olmaması balıkçıları sevindirdi

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların geçen av sezonunda müsilaj (deniz salyası) yüzünden mağdur olduğunu söyledi.

Müsilajın Marmara'da etkisini kaybetmesinin balıkçıları yeni sezon için sevindirdiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Sezon öncesi balıkçı arkadaşlarımız heyecanlı. İnşallah bu sene palamut, lüfer ve çinekop olacak. Balıkçılar da hazırlıklarını yapıp denize ağ atmak istiyor. Geçen yıl deniz salyası nedeniyle balıkçılar sıkıntılıydı. Artık denizlerimizde salya kalmadı, vatandaşlarımız bu yıl rahatlıklar bol bol balık tüketebilir." dedi.

"Denizin işçileri" olarak adlandırılan balıkçıların mavi sulara açılmak için gün saydığını dile getiren Pehlivanoğlu, sezonun açılmasıyla balıkçıların 8 ay boyunca denizlerde ekmek mücadelesi vereceğini kaydetti.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Balıkçı Hüseyin Oğuz da heyecanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek "Teknelerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız ağ tamiri yapıyor. Geçen sezon müsilaj nedeniyle erken paydos etmiştik, pek avcılık yapamamıştık. Bu sene 1 Eylül'de denize açılacağız, inşallah bereketli olur." diye konuştu.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler ise bu sene balıkçıların ümitli olduğunu vurgulayarak "Boya ve motorlarının bakımlarını yapan arkadaşlar teknelerini denize indirdi. Şimdi ağ bakımları yapılıyor. Bu sene balık bereketli olacak gibi görünüyor. Salya artık Marmara'da kalmadı. Bu yıl vatandaşlar da güzel güzel balık yiyecek. İnşallah herkes için bereketli bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman