TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
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TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattıTEKİRDAĞLI balıkçılar, deniz salyası nedeniyle sezon sonunu beklemeden teknelerini limana bağlayıp, paydos etti.

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Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı

TEKİRDAĞLI balıkçılar, deniz salyası nedeniyle sezon sonunu beklemeden teknelerini limana bağlayıp, paydos etti. Balıkçı İdris Şeremet, Marmara'da balık var ama kaykaydan dolayı balıkları tutamıyoruz. Yasak gelmeden kontağı kapattık dedi.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülen ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyasının artması, balıkçılara zor günler yaşattı. Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, salya nedeniyle balık yerine çamurla kaplı ağlarla geri dönmek zorunda kaldı. Son günlerde salyanın artması üzerine Tekirdağlı balıkçılar, 15 Nisan'da bitecek olan av süresinin sonunu beklemeden sezonu kapattı. Teknelerini limanı çeken balıkçılar, bu sezon kaykay adı da verilen deniz salyası nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

'YASAK GELMEDEN KONTAĞI KAPATTIK'

Balıkçı İdris Şeremet, Bu sene ilk başlarda iyi gidiyorduk. Maalesef kışa doğru girerken, o kaykay dediğimiz çamur başladı. Kaykay nedeniyle hemen hemen büyük teknelerin çoğu Karadeniz'e gitti. Zaman daralıyor. Paydosa da yaklaşıyoruz. Orada balık da incelmeye başlıyor. İnce balık da tutmak zaten yasak. Marmara'ya geldik. Marmara'da balık var. Ama kaykaydan dolayı balıkları tutamıyoruz. Yasak gelmeden kontağı erken kapattık dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ 1 EYLÜL İÇİN HAZIRLIK YAPACAĞIZ'

Teknelerini limana bağlayan Şeremet, Ekiple son hazırlıkları yapıyoruz. Ağır olan işleri toparlıyoruz. Tıpkı bir derbi gibi artık bir sonraki maça bakacağız. Önümüzdeki 1 Eylül için hazırlıklar yapacağız. Geminin bakımıdır, bu gördüğünüz ağlardır. Makinelerdir, tamiratlardır, eksikliklerimizi tamamladıktan sonra yine bu ekip, 1 Eylül'de 'vira bismillah' deyip denize açılacağız. Bu yıl sezonu erken kapatmış oluyoruz diye konuştu.

TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
TEKİRDAĞ Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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