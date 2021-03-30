Tekirdağlı balıkçılar deniz salyası nedeniyle av sezonunu erken kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağlı balıkçılar deniz salyası nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağlı balıkçılar deniz salyası nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) dolayısıyla bu yıl erken paydos etti.

Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok
Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağmur bekleniyor
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağmur bekleniyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) dolayısıyla bu yıl erken paydos etti.

Marmara'da eylülde "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, zaman zaman çok miktarda balık avladı bazen de deniz salyası nedeniyle kıyıya tekneleri boş döndü.

Ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, burada da balığın azalmasıyla Tekirdağ'a gelerek, av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan önce çalışmayı bıraktı.

Teknelerini Süleymanpaşa sahilindeki balıkçı barınağına çeken balıkçılar, ağ mesaisi yapacak.

Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyasının avcılığı güçleştirmesinden dolayı balıkçıların erken paydos etme kararı aldıklarını söyledi.

Deniz salyasının bu yıl balıkçıları mağdur ettiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız 2 aydır salya nedeniyle avlanamadı. Bazı tekneler Karadeniz'de avcılık yaptı. Artık salya da bitecek gibi değil o yüzden balıkçılarımız erkenden kontak kapatmaya karar verdi." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de bu yıl sezonun iyi başladığını fakat sonradan pek verimli geçmediğini dile getirdi.

Deniz salyasının da hiç azalmadığını vurgulayan Şeremet, "Salya neden bu kadar arttı anlayamadık. Yetkililer gerekli incelemeleri yapıyor. Marmara'da iri balık var ama salyadan dolayı avlanamıyoruz. Artık ağ bakımları, motorun, teknenin bakımlarını yapacağız. Gurbetten gelen tayfalar da memleketlerine dönecekler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağlı balıkçılar deniz salyası nedeniyle av sezonunu erken kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:36:17. #1.14#
title