Balıkçılar "deniz salyası" nedeniyle paydos etti

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Tekirdağlı balıkçılar, Marmara'da ağlara takılarak avlanmayı güçleştiren "deniz salyası (müsilaj)" nedeniyle bir süre denize açılamayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde deniz salyasının ağlara çok zarar verdiğini söyledi.

Balıkçıların, Marmara Denizi'nde umduğunu bulamadığını anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçılar daha çok Karadeniz'de avlandı. Son günlerde de Marmara'daki deniz salyası nedeniyle bir süreliğine paydos ettiler. Tekneler 1-2 hafta bekleyip yeniden denize açılacak. Bu sürede, gurbete gelen tayfalar da memleketlerine döndü." diye konuştu.

Balıkçı İdris Şeremet de ava 2 hafta ara verdiklerini belirtti.

Deniz salyasının ağırlaştırdığı ağları toplamakta zorlandıklarını ifade eden Şeremet, "Bu dönemlerde salya artınca balıkçının işi zorlaşıyor. 2 hafta sonra tekrar denize açılarak sezon sonuna kadar kısmetimizi arayacağız. Deniz salyası devam ederse paydostan sonra avlanmak için Ege veya Karadeniz'e gideceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman