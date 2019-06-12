TEKİRDAĞ Yüzde 98 bedensel engelli Okan, inşaat mühendisi oldu

Yüzde 98 bedensel engelli Okan, inşaat mühendisi oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eklem kısıklığı nedeniyle yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen Okan Cihan(26), elleri ve ayaklarını kullanamadan büyük bir başarıya imza attı. Kalemi ağzı ile tutan, kitapları diliyle çevirip, bilgisayarı dudaklarıyla kullanan Cihan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Artık hayallerini olan engelliler için projeler yapmak olduğunu söyleyen Cihan, Engellilere yaşanabilir, onların rahat edebildiği yapıların inşasına imza atabilmek en büyük hayalim. O projeleri hayata geçirmek dedi.

Çorlu'da fabrika işçisi baba, ev hanımı annenin 2 çocuğundan Okan Cihan, eklem kısıklığı nedeniyle yüzde 98 bedensel engelli olarak dünyaya gelen Okan Cihan, el ve ayaklarını kullanamadan hayata tutunmayı başardı. Çocukluğunda dizlerinin üzerinde yürümeyi öğrenen, okulda kalemi ağzı ile tutan, kitaplarının sayfalarını diliyle çeviren, bilgisayarı dudaklarıyla kullanan Cihan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden büyük bir başarı göstererek mezun oldu.

'ARKADAŞLARIMDAN EKSİK YANIMI GÖRMEDİM'

Artık hayata başka bir gözle bakan Cihan, engelli olmanın kendisini küstürmediğini ve daha çok hayata bağladığını söyledi. En büyük hayalinin engellilerin rahat yaşayabileceği projeleri yapmak olduğunu ifade eden Cihan, şunları söyledi

İnşaat mühendisiyim. Eklem hastalığım nedeniyle doğuştan engelliyim ama hiçbir zaman hayata küsmedim. Küçük yaştan beri hayatla mücadele etmeyi öğrendim. Mesela 5-6 yaşlarımda dizlerimin üzerinde yürümeyi öğrendim. İlk başlarda çok acıyordu. Daha sonra pes etmedim ve şu anda dizimin üzerinde yürüyor vaziyetteyim. Ardından eğitim hayatıma başladım. Derslerimi çok sevdim. Arkadaşlarımdan eksik bir yanımı görmedim. Çünkü ben de onlar gibi yazı yazabiliyordum. Onlar el ile yazıyordu, ben ağzımla yazıyordum. Sonuçta onlar gibi yazabiliyorum, onlar gibi düşünebiliyorum, onlar gibi okuyabiliyorum. 'Neden ben de eğitim hayatında başarılı olmayayım ki' dedim. Derslerime sıkı sıkı sarıldım. Lisede başarılı bir dönem geçirdim. Çeşitli burslar kazandım. Daha sonrasında meslek kariyerimi seçerken benimle ilgili, engelli kardeşlerimle ilgili ne yapabilirim diye düşünerek inşaat mühendisi olmaya karar verdim. Çünkü binalar veya başka yapıların bazılarında engelli rampası dahi yok. Bizler oralara ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. İşte ben dedim ki inşaat mühendisi olayım. Büyük projelere imza atayım ve engelliler için yaşanabilir, onların özgürce hareket edebileceği yapılar inşa edeyim şeklinde planlayarak inşaat mühendisliğini okumaya karar verdim ve kazandım da. Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde başarılı 4 yıl geçirdim ve şu anda mezun oldum.

'ÖNCELERİ KALEMİ TUTAMIYORDUM'

Kendisi gibi engelli ve ailelerine destek verilmesinin önemli olduğunu anlatan Okan Cihan, Engelli kardeşlerime ve onların ailelerine bir şeyler söylemek isterim. Bizler, bize inanıldığını hissedersek, ailelerimizin bizlerin arkamızda durduğunu hissedersek özgüvenimiz yerinde olur ve hayatta başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Örneğin ben. Ailem sürekli arkamda durdu. 'Oğlum sen yaparsın, edersin. Senin onlardan ne eksiğin var Sen de yazabiliyorsun, sen de okuyabiliyorsun, sen de başarabilirsin' şeklinde bana destek oldular. Özgüvenimi yüksek tuttular. Ben de şu anda inşaat mühendisi mezunuyum. Aslında yazmaya okula gitmeden önce başladım. Babam ismimi yazmıştı bir yere. Onu taklit ederek adımı soyadımı yazdım. Kalemi ilk başta ağzıma aldım. Önceleri kalemi tutamıyordum, hep düşürüyordum. Sürekli mücadele ettim. Sonunda kalemi sıkıca kavrayabildim. Adımı yazmaya başladım. Ailem çok şaşırmıştı. Çok mutlu olmuşlardı. Onların mutluluğunu görünce daha da yazmaya, çizmeye başladım. Okulda da arkadaşlarım ağzımla yazmamı görünce çok şaşırmışlardı. 'Okan biz elimizle yazıyoruz, sen nasıl ağzınla yazıyorsun Helal olsun. Biz en ufak şeylerde hemen pes ediyoruz. Senin mücadeleni gördükçe hayata karşı olan mücadelemiz daha da arttı' dediler bana. Hatta benden yardım istedikleri de oldu. Özellikle çizim konusunda. Bilgisayarı da dudaklarımın yardımıyla kullanıyorum ödedi.

'HAYALLERİMİ YAPMAK İSTİYORUM'

İnşaat mühendisi olduğu için hayali olan projeleri yapmak ve çalışmak isteğini söyleyen Okan Cihan, çalışmak bir çok yere müracaat ettiğini belirtti. Cihan, Artık inşaat mühendisi oldum. Mesleğimi icra etme zamanı. Dediğim gibi benim, bu bölümü okumadan önce zaten hayallerim vardı. Engellilere yaşanabilir, onların rahat edebildiği yapıların inşasına imza atabilmek en büyük hayalim. O projeleri hayata geçirmek. İnşallah bana fırsat verilirse bu çeşit büyük projelere imza atacağımdan emin olabilirsiniz. Artık hayallerimi, planlarımı ve mesleğimi icra etmek istiyorum. Birçok yere iş başvurusunda bulundum. Kamu kurumları dahil birçok kuruma cv bıraktım ama henüz bir dönüş olmadı dedi.

'BİR ANNENİ N EN BÜYÜK MUTLULUĞUDUR

Okan Cihan'ın ev hanımı annesi Nahide Cihan, oğlunun engelli olmasına rağmen gösterdiği yaşama tutunma ve okuma mücadelesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Anne Cihan, Mutluyum, mühendis olmasından gururluyum. Çok şükür bitirdi. Tek dileğim onun çok istediği bir iş sahibi olması.Okan, zaten doğuştan başarılıydı. Azimli bir çocuktu anne olarak bekliyordum ve hissediyordum dedi.

Kaynak: DHA