Tekirdağ yunuslar, balıkçı teknesine eşlik etti
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Tekirdağ yunuslar, balıkçı teknesine eşlik etti

Yunuslar, balıkçı teknesine eşlik ettiTEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknelerine eşlik eden iki yunus amatör kamera ile görüntülendi.

07.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:46
Tekirdağ yunuslar, balıkçı teknesine eşlik etti

, balıkçı teknesine eşlik etti

'dan 'ne açılan balıkçı teknelerine eşlik eden iki yunus amatör kamera ile görüntülendi.

limanından avlanmak için denize açılan balıkçıların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar Marmara Denizi'nde uzun süre teknelere eşlik etti. Yaklaşık 30 dakika su yüzeyinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman akrobatik hareketler yaptıkları görüldü. Teknelere eşlik eden iki yunus daha sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tekirdağ yunuslar, balıkçı teknesine eşlik etti
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