TEKİRDAĞ Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü(2)35 KİŞİ TEKİRDAĞ'DA HASTANEYE ALINDIYunanistan'da karantinaya alınan geminin yolcularından 35'i Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne yerleştirildi.

Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü(2)

35 KİŞİ TEKİRDAĞ'DA HASTANEYE ALINDI

Yunanistan'da karantinaya alınan geminin yolcularından 35'i Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne yerleştirildi. İpsala Sınır Kapısı'ndan otobüsle Tekirdağ'a getirilen 35 kişi için polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı. Gelenler tek tek ateşleri ölçülerek, hastaneye alındı.

Kaynak: DHA