Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)

Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

'ÇANAKKALE YOLUNDA YOĞUNLUK'Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 gün boyunca uygulanacak 'tam kapanma' öncesi İstanbul-Tekirdağ karayolunda oluşan uzun araç kuyrukları kent merkezine de taşındı.

'ÇANAKKALE YOLUNDA YOĞUNLUK'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 gün boyunca uygulanacak 'tam kapanma' öncesi İstanbul-Tekirdağ karayolunda oluşan uzun araç kuyrukları kent merkezine de taşındı. Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil bölgelerine gidenler, Tekirdağ il merkezinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik ekipleri kent merkezi ve Çanakkale karayolu üzerinde önlem aldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,


Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)
Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)
Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)
Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)
Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Muslera Ali Tandoğan Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ yolunda araç kuyruğu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:16:34. #1.16#

title