Tekirdağ Yolcu Treni Vagonu Devrildi: Yaralılar Var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonunun raylardan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılarla mahallesi mevkinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu trenini bir vagonu henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Devrilen vagonda yaralanan yolcular bulunduğunun belirtilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden ambulanslar, itfaiye ekipleri sevk edildi.