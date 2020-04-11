Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü
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Tekirdağ

Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü

Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, Tekirdağ'ın şehir merkezi hayalet şehre dönüştü.

11.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:55
Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü

Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü

TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, Tekirdağ'ın şehir merkezi hayalet şehre dönüştü.

İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Gece 24.00'da başlayan yasak dolayısıyla vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirecek. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle sokaklar bomboş kaldı. Süleymanpaşa'nın en işlek cadde ve sokakların bile boş kalması hayalet kent manzarası ortaya çıktı.

Kolluk kuvvetleri ise yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.

Tekirdağ yasak sonrası hayalet şehre döndü

Kaynak: İHA

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