TEKİRDAĞ Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar
Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar(2)ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİÇerkezköy'de yardım bahanesiyle M.K. adlı kadını gasbetmeye kalkışan T.Z. ile M.D., emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.
09.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:09
Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar(2)
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çerkezköy'de yardım bahanesiyle M.K. adlı kadını gasbetmeye kalkışan T.Z. ile M.D., emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.Z.'nin daha önceden hırsızlıktan, M.D.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan poliste kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin mahkemedeki duruşmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA