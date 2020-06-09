TEKİRDAĞ Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar(2)ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİÇerkezköy'de yardım bahanesiyle M.K. adlı kadını gasbetmeye kalkışan T.Z. ile M.D., emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar(2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çerkezköy'de yardım bahanesiyle M.K. adlı kadını gasbetmeye kalkışan T.Z. ile M.D., emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.Z.'nin daha önceden hırsızlıktan, M.D.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan poliste kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin mahkemedeki duruşmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA