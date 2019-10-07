Tekirdağ yangında yavruları telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

07.10.2019 13:05

Yangında yavruları telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, 6 köpek yavrusu telef oldu. Anne köpek, alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmazken, duygusal anlar yaşandı.

Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu telef olurken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu.

Yangında yavrularını kaybeden anne köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadı. Dumanların arasında kalmasına rağmen bölgeden ayrılmayan köpeğin durumu yürekleri burktu. Köpeğin duygusal hareketleri ve zaman zaman gözlerinin yaşardığı görüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA