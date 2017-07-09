Tekirdağ Yangında 10 Bin Balya Kül Oldu

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde özel bir şirkete ait büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 10 bin ot, yonca ve fiğ balyası kül oldu. Olay, dün gece ilçeye bağlı İshakça Mahallesi mevkiinde bir çiftlikte meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 800 büyükbaş hayvanın bulunduğu özel bir çiftlikte, istiflenmiş 10 bin adet ot, yonca ve fiğ balyası alev alev yanarak kül oldu. İhbar üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı, Malkara Belediyesi'nin çeşitli birimlerine ait 5 su tankeri, kepçeler ve çok sayıda itfaiye eri alevlere müdahale etti. Yangın, iş makinelerinin de yardımıyla yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depolarda bulunan tonlarca hayvan yemi ve gübrelerin üzerine toprak atılarak yangından korundu. Yangın sonucu yaklaşık 10 bin balya yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.