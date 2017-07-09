Tekirdağ Yangıda Ev Kül Oldu

Yangıda ev kül oldu



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yanında ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi 66 yaşındaki Mehmet Öküzcü yanan evini ailesiyle birlikte gözyaşlarıyla izlerken, yangında evin yanı sıra 3 yavru kedi yanarak telef oldu.



Olay, ilçeye bağlı Evrenbey Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Öküzcü'ye ait 7 çocuğu, annesi ve eşiyle birlikte 10 kişinin yaşadığı tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenleri ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalleli de traktörlere takılı su tankerleriyle yangın söndürmeye çalışmalarına destek erdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında evde 3 yavru kedi yanarak telef olurken 1 yavru kediyi ise yangından kurtarıldı. Yangın sırasında ev sahibi Mehmet Öküzcü ve ailesi yanan evlerine gözyaşlarıyla izledi. Öküzcü, "Ben meradayken bana komşular haber verdiler. Koşarak eve geldim. Yangını görünce böyle çok üzgünüm. Yangın neyden çıktığını da bilmiyoruz. Bir bildiğim var oda evim komple yandı. Gitti evim gitti benim. Yatacak yatak bile kalmadı. Hepsi yandı" dedi.



Yangın çıktığında korktuğunu belirten Köy sakinlerinden İsmail Topçular, "Birden tüp patladı. Televizyonda patladı. Sonra birden evi alev aldı. Büyük alevler çıktı. Daha sonra evin çatısı komple aşağıya çöktü. İtfaiye çabuk geldi. Yangına müdahale etti ama evde hiç bir şey kalmadı her şey yandı. Yangın çok kötü bir şey" şeklinde konuştu. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.