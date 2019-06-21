TEKİRDAĞ Viyadük korkuluklarından kendisini boşluğa bıraktı

Viyadük korkuluklarından kendisini boşluğa bıraktı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçisinde Atatark Viyadüğü'ne çıkan Turgut K.(26), intihar etmek için kendisini aşağıya attı. Yaklaşık 15 metreden düşen ve ağır yaralanan Turgut K. hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy'de bugün saat 17.30 sıralarında Atatürk Viyadüğü'nün demir korkuluklarına çıkan Turgut K., viyadük yanında bulunan parktakilerin, 'Yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeden kendisini 15 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Turgut K.'yi düştüğü dere yatağından güçlükle çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turgut G., Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA