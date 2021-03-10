Tekirdağ Valisi Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Miraç Kandili mesajı yayımladı
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Tekirdağ Valisi Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Miraç Kandili mesajı yayımladı

10.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:47
Tekirdağ Valisi Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Miraç Kandili mesajı yayımladı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, miracın Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında Hz. Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini gördüğü hikmet yüklü yolculuk olduğunu belirtti.

Miraç hadisesinin manasını, hikmetini, mesajlarını iyi anlamalı ve bu müstesna geceyi iyi değerlendirmek gerektiğini ifade eden yıldırım, şunları kaydetti:

"Kandiller bizlere, iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme, hesaba çekme, hatalarımızı düzeltme fırsatı sunar. Bu geceyi fırsat bilerek miraç hadisesinin manasını, hikmetini, mesajlarını iyi anlayalım ve bu müstesna geceyi iyi değerlendirelim. Bu vesileyle, başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak da Miraç Kandili'nin, Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği mübarek gece olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Allah'ın merhametine sığındığımız, ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz ve dualar ettiğimiz kandil geceleri, toplumsal bağlarımızı güçlendirdiği gibi kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını en güzel şekilde yaşayabilmemize vesile olmaktadır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği mübarek gece olan Miraç Kandili'nin, sağlık, bereket ve mutluluk getirmesi dileğiyle tüm halkımızın ve İslam aleminin kandilini en içten duygularımla kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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