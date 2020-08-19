Tekirdağ Valisi Yıldırım: "Tekirdağ tedbirlere yüzde 90 uyuyor"
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Tekirdağ Valisi Yıldırım: "Tekirdağ tedbirlere yüzde 90 uyuyor"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, geleceğin daha sağlıklı olabilmesi için vatandaşları dikkate davet etmek için denetimlerin yapıldığını söyledi.

Tekirdağ Valisi Yıldırım:
19.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:28

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, geleceğin daha sağlıklı olabilmesi için vatandaşları dikkate davet etmek için denetimlerin yapıldığını söyledi.

Kentte alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Hükümet Caddesi'nde esnafa ziyarette bulunan Vali Yıldırım, iş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Maskesi olmayan bazı vatandaşlara maske verildi.

Yıldırım, gazetecilere, denetimlerin yalnız kendisi çıktığı zaman değil her gün devam ettiğini söyledi.

Denetimlerdeki amaçlarının insanlara veya işletmelere ceza kesmek değil insanları uyarmak olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin daha sağlıklı olabilmesi için vatandaşlarımızı dikkate davet etmek için denetimler yapılıyor. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Zaten bizim burada 1-2 saat dolaşmamızla bu iş bitmez. Her şey vatandaşımızın buna itibar etmesiyle doğru orantılıdır. Tekirdağ bu konuda örnek bir il. Çok şükür öyle sayılarda korkacağımız bir şey yok. Bu örnek il olmayı devam ettirmezsek korkacağımız şeyler ortaya çıkabilir. Bunu ne biz nede halkımız arzu etmez.

Tekirdağ tedbirlere yüzde 90 uyuyor. Bu yüzden sayılarımız diğer illere göre iyi durumda. Bunun sıfırlanmasını istiyoruz. Sıfır olmadıktan sonra, okullarımızı açamadıktan sonra, işletmelerimizi eskisi gibi açamadıktan sonra bunu bitmiş olarak kabul edemeyiz. Bu konuda hepimizin çok dikkatli olması lazım. Sosyal mesafe, hijyen ve maske olmazsa olmazımız. Bu üçlüyü hiç bir zaman unutmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

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