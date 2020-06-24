Tekirdağ Valisi Yıldırım selden zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
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Tekirdağ Valisi Yıldırım selden zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, dün sağanak sonucu ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü Kapaklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Yıldırım selden zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
24.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:27

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, dün sağanak sonucu ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü Kapaklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım, sağanak sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığı, yolların zarar gördüğü Kapaklı ilçesini ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı manzaralarla bir daha karşılaşılmaması için kalıcı çözümler bulacaklarını söyledi.

Sağanak sonucu evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara "Geçmiş olsun." dileklerini ileten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Özellikle Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerimizde yağışın olumsuz etkileri daha fazla görüldü. Bununla ilgili hem Karayollarına, hem Devlet Su İşlerine, Tarım ve Orman Müdürlüğümüze hem de Büyükşehir Belediyesine gerekli talimatları verdik. Aynı olayın tekrar yaşanmaması için neler yapabiliriz, bunun çalışmasını gerçekleştireceğiz. Kul olarak biz tedbir almakla yükümlüyüz. İnşallah bir daha bu tür doğal afetleri en az hasarla atlatacağız."

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise dün öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat süren yağışta metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.

İlçede yerleşim yerinden geçen üç dere bulunduğunu vurgulayan Çetin, "Bu 3 deremiz Karaağaç Mahallesi'nde birleşerek Ergene Havzası'na kadar uzanıyor. Derelerimizin ıslah edilmesi zaruri. Islah etmediğimiz sürece bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Çetin, AFAD ve DSİ yetkilileri ile derelerin durumlarını raporlandıracaklarını anlatarak, "Devletimizin de desteğini alarak DSİ kanalı ile ıslah çalışması gerçekleştirmek istiyoruz. Daha sonra yağmur suyu kanallarının tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde yolların üzeri dere gibi olup iş yeri ve bodrum katları su basıyor. Dün gece geç saatlere kadar vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye gayret ettik." ifadesini kullandı.

Dün öğleden sonra Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde aniden bastıran sağanak sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su basmış, yol ve tarım alanları zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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