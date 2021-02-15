Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

15.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:03
Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım'ın ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da ilk doz aşısını oldu.

Vali Yıldırım, aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Aile sağlık merkezleri ve tüm hastanelerde aşı hizmeti verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız e-nabız uygulamasındaki Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilirler. Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanmaktadır. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın hastanelere ya da aile sağlık merkezlerine başvurmadan önce Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaları gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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