Tekirdağ Valisi Yıldırım Kapaklı'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Tekirdağ Valisi Yıldırım Kapaklı'da ziyaretlerde bulundu

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ Valisi Yıldırım Kapaklı'da ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı Kaymakamlığına atanan Bayram Sağır'ı ziyaret etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı Kaymakamlığına atanan Bayram Sağır'ı ziyaret etti.

Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Yıldırım, Sağır'a çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Vali Yıldırım 1973'de Kuzey Irak'ta yapılan operasyonda terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit olan Piyede Onbaşı İdris Özgür'ün ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin ailesiyle bir süre görüşen Yıldırım, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu belirtti.

Sonrasında Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Yıldırım Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde bulunan ve Özsar Kumaş ve Boya şirketi tarafından restore ettirilen Sultan Süleyman Cami'sini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Camiyi gezen Vali Yıldırım, restorasyon süreci ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ Valisi Yıldırım Kapaklı'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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