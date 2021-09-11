Tekirdağ Valisi Yıldırım, kanalizasyon terfi hattının açılışına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ Valisi Yıldırım, kanalizasyon terfi hattının açılışına katıldı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ Valisi Yıldırım, kanalizasyon terfi hattının açılışına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon terfi hattının açılışına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon terfi hattının açılışına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde yapımı tamamlanan hattın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, tesisin kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çevre temizliği konusunda kanalizasyon hattının önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Denize salınan atıklar insanlar tarafından üretiliyor. Öyleyse insanlar tarafından da bunlar ortadan kaldırılabilir. Çevreye zarar vermez hale getirilebilir. Sadece bunu iyi düşünmeli, iyi koordine etmeli ve iyi de işletmeliyiz. Belediyemizi bu anlamda tebrik ediyorum. Marmara'ya artık kanalizasyon suları arıtılmadan gönderilmeyecek. Bu faaliyet Altınova, Kumbağ, Barbaros bölgelerinin kanalizasyonunun doğrudan doğruya denize akması, dereye akmasının önüne geçecek. Arıtılacak ondan sonra denize verilecek."

Törende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İller Bankası Bölge Müdürü Ferit Yüksel ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de konuşma yaptı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Diego Ozan Tufan Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ Valisi Yıldırım, kanalizasyon terfi hattının açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 13:48:02. #1.17#