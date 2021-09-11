Tekirdağ Valisi Yıldırım, kanalizasyon terfi hattının açılışına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon terfi hattının açılışına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde yapımı tamamlanan hattın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, tesisin kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çevre temizliği konusunda kanalizasyon hattının önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Denize salınan atıklar insanlar tarafından üretiliyor. Öyleyse insanlar tarafından da bunlar ortadan kaldırılabilir. Çevreye zarar vermez hale getirilebilir. Sadece bunu iyi düşünmeli, iyi koordine etmeli ve iyi de işletmeliyiz. Belediyemizi bu anlamda tebrik ediyorum. Marmara'ya artık kanalizasyon suları arıtılmadan gönderilmeyecek. Bu faaliyet Altınova, Kumbağ, Barbaros bölgelerinin kanalizasyonunun doğrudan doğruya denize akması, dereye akmasının önüne geçecek. Arıtılacak ondan sonra denize verilecek."

Törende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İller Bankası Bölge Müdürü Ferit Yüksel ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de konuşma yaptı.