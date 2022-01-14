Tekirdağ Valisi Yıldırım İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Vali Aziz Yıldırım, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Aktaş tarafından Emniyet Müdürlüğü önünde karşılandı.

Ardından Emniyet Müdürlüğü makamına geçerek Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım ile Aktaş bir süre görüştü.

Vali Yıldırım, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu'yu da ziyaret etti.

Topçu tarafından karşılanan Yıldırım ardından İl Jandarma Komutanlığı makamına geçerek Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yıldırım ile Topçu bir süre görüştü.

Vali Yıldırım'a ziyaretlerinde Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile Tekirdağ Jandarma Komutanı Osman Kılıç eşlik etti.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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