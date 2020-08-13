Tekirdağ Valisi Yıldırım incelemelerde bulundu Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yapımı devam eden şehir hastanesi ve restore edilen tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yapımı devam eden şehir hastanesi ve restore edilen tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, Trakya'da nitelikli yatak sayısını artırıp, sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak olan 156 bin 894 metrekare kapalı alana sahip, 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesini ziyaret ederek, hastanede bulunacak birimler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan eşlik etti.

Yıldırım, daha sonra çalışmaları yerinde görmek üzere restorasyonu devam eden tarihi valilik binasında incelemelerde bulunarak, restorasyon süreciyle ilgili yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında Yıldırım'a, Vali Yardımcısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı (YİKOB) Murat Eren eşlik etti.

Kaynak: AA