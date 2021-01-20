Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Tamtex Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticaret A.Ş. ve Ergene 1 OSB içerisinde bulunan atık su arıtma tesislerini gezdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Tamtex Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticaret A.Ş. ve Ergene 1 OSB içerisinde bulunan atık su arıtma tesislerini gezdi.

Yıldırım, Velimeşe OSB içerisinde kadın, erkek ve çocuk hazır giyim ürünleri üreten şirketi ziyaret ederek, firma sahibi Hasan Can ve Ayşegül Bitmez'den bilgi aldı.

Ardından Vali Yıldırım OSB Bölge Müdürü Yasemin Artar ve İşletme Müdürü Oğuz Albayrak'dan bilgi alıp, OSB içerisinde bulunan atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım, daha sonra genç yasta MS hastalığına yakalanan ve yatalak durumda ola Ayşe Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yıldız ve ailesiyle yakından ilgilenen Yıldırım, devletin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Vali Yıldırım'a ziyaretlerinde Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman