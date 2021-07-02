Tekirdağ Valisi Yıldırım: "İçki zehirlenmelerinden sonra 1 tona yakın kaçak el yapımı alkol ele geçirildi"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentte sahte ve kaçak içkiyle mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentte sahte ve kaçak içkiyle mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

Yıldırım, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında sahte içki zehirlenmelerine bağlı olarak 29 kişinin hastanelere başvurduğunu söyledi.

Zehirlenmelerle ilgili yapılan başvurular üzerine konuyla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Yıldırım, "Emniyet ve jandarma olarak hemen faaliyetlere başladık. Sorumluları hemen yakalayıp adliyeye çıkarttık. Geçen hafta sahte içkiden zehirlenmeyle ilgili 29 kişi geldi. Bunlardan ne yazık ki 7 kişiyi kaybettik. 13 vatandaşımızın tedavileri hastanede devam ediyor. Bunların içerisinde entübe olanlarda var. İnşallah kurtulurlar."

Yıldırım, kısa sürede operasyonlar gerçekleştiğini, 26 ayrı adrese bu kapsamda baskınlar düzenlendiğini, gözaltına alınan 6 kişinin tutuklandığını belirtti.

Sahte içki zehirlenmelerinden sonra yapılan çalışmalarda 1 tona yakın kaçak el yapımı alkol, 100 kilogramın üzerinde de etil alkol ele geçirildiğini aktaran Yıldırım, "Bunu da yakalamasak onu da alkollü içkiye çevirip belki de başkalarının da zehirlenmesine sebebiyet vereceklerdi. Bu anlamda ihbarlar çok önemli. Her şeyin kaçağı kötü. İçkinin de kaçağı kötü çünkü zehirlenmelere sebebiyet veriyor. Kaçak içki ve malzeme üreten herkesle mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman