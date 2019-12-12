Tekirdağ Valisi Yıldırım, huzurevini ziyaret etti
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Tekirdağ Valisi Yıldırım, huzurevini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesindeki Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.

12.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:38
Tekirdağ Valisi Yıldırım, huzurevini ziyaret etti

Valisi , ilçesindeki Huzurevi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Yıldırım daha sonra huzurevi sakinlerinden Neşe Çetiner'in "Ahşap ve Seramik Boyama Sergisi"ni gezdi.

Kaynak: AA
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