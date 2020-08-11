Tekirdağ Valisi Yıldırım: "Herkesin virüsü ciddiye alması gerekiyor"
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Tekirdağ Valisi Yıldırım: "Herkesin virüsü ciddiye alması gerekiyor"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, herkesin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Tekirdağ Valisi Yıldırım:
11.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:06

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, herkesin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Kentte alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Altınova Mahallesi'nde esnafa ziyarette bulunan Vali Yıldırım, iş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Koronavirüsden kurtulmak için herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin virüsü ciddiye alması gerekiyor. Yaşlısı genci, herkes virüsü ciddiye alıp bununla mücadele etmeli. Hijyen, maske ve sosyal mesafeye özellikle dikkat edeceğiz. İnşallah virüs hepimizi ciddi şekilde etkilemeden çekip gidecek. Ben yaptım, sen yapmadın, bu bir işe yaramaz. Dikkat edene bulaşmıyor değil başkası dikkat etmezse ona da bulaştırıyor. Hep beraber mücadele ederek salgını yeneceğiz. Herkesin önce kendini sonra diğer insanları koruması gerekiyor."

Vali Yıldırım, yolda karşılaştığı, sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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