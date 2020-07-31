Tekirdağ Valisi Yıldırım güvenlik güçleriyle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ Valisi Yıldırım güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım jandarma ve polis ekipleriyle bayramlaştı.

Tekirdağ Valisi Yıldırım güvenlik güçleriyle bayramlaştı
31.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:36

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım jandarma ve polis ekipleriyle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığında görevli personelle ile askerlik görevini ifa etmekte olan erler ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı.

Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, güvenlik birimlerinin yaptığı görevin kutsal olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Sizlerin nezdinde komutanlarınızın huzurunda hepinizi tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Sizler, var oldukça Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız, kendilerini her zaman daha çok güvende hissedecektir. Bundan sonraki yapacağınız görevler, ister kamu görevi olsun, ister özel hayatınızdaki kendi işiniz olsun hepsi bir kamu görevidir, hepsi bu vatanın milletin istikbali ve istiklali içindir.

Bu vatanı bizden öncekilerden aldığımız bir miras olarak görmeliyiz. Gücümüzün yettiğince çalışarak bu vatanı milleti daha iyi yere götürerek bu bayrağı daha yükseklere taşıyabilmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bunun sizler tarafından da böyle idrak edildiğine inancım tamdır."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Ekonomi
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Ekonomi
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Ekonomi
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Dilan Çıtak Serdar Ortaç Kerem Bursin
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Tekirdağ Valisi Yıldırım güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 15:36:16. #1.14#
title