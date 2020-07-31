Tekirdağ Valisi Yıldırım güvenlik güçleriyle bayramlaştı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım jandarma ve polis ekipleriyle bayramlaştı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım jandarma ve polis ekipleriyle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığında görevli personelle ile askerlik görevini ifa etmekte olan erler ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı.

Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, güvenlik birimlerinin yaptığı görevin kutsal olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Sizlerin nezdinde komutanlarınızın huzurunda hepinizi tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Sizler, var oldukça Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız, kendilerini her zaman daha çok güvende hissedecektir. Bundan sonraki yapacağınız görevler, ister kamu görevi olsun, ister özel hayatınızdaki kendi işiniz olsun hepsi bir kamu görevidir, hepsi bu vatanın milletin istikbali ve istiklali içindir.

Bu vatanı bizden öncekilerden aldığımız bir miras olarak görmeliyiz. Gücümüzün yettiğince çalışarak bu vatanı milleti daha iyi yere götürerek bu bayrağı daha yükseklere taşıyabilmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bunun sizler tarafından da böyle idrak edildiğine inancım tamdır."

Kaynak: AA