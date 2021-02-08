Tekirdağ Valisi Yıldırım Dünya Sigarayı Bırakma Günü'yle ilgili mesaj yayımladı
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Tekirdağ Valisi Yıldırım Dünya Sigarayı Bırakma Günü'yle ilgili mesaj yayımladı

08.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:00
Tekirdağ Valisi Yıldırım Dünya Sigarayı Bırakma Günü'yle ilgili mesaj yayımladı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünlerinin önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 milyonun üzerinde olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası sigara kullanımı sonucunda gerçekleşirken, yaklaşık 1,2 milyonu sigara içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de ise 83 binden fazla kişi tütün kullanımına bağlı nedenlerden hayatını kaybetmektedir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sigara kullanımının kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ve damar yapısını bozarak vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sigara, KOAH, cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri, dişlerde çürüme ve diş eti rahatsızlıkları, ağız ve yutakta tat alma eksikliği, damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi, beyinde felç, ileri yaşta bunama, mide ve yemek borusunda kanama, ülser gibi pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalmaya da neden olan sigara kullanımı, sağlığımızı her açından tehdit eden bir bağımlılıktır. "

Vali Yıldırım, akciğerde tahribat yaptığı ve bağışıklığı zayıflattığı için tütün ürünleri kullananlar kullanmayanlara göre koronavirüse yakalanma oranlarının 14 kat daha fazla olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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