Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan organ bağışı çağrısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, daha fazla hastaya umut olmak için organ bağışı çağrısında bulundu.

Vali Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Organ Nakli ve Bağış Haftası" kapsamında Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen programda yaptığı konuşmada, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Organ bağışının artırılması için kamuoyunda konuyla ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi ve halkın bu konuda teşvik edilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Organ bağışı, kişinin hayattayken kendi iradesiyle organlarının bir kısmının veya tamamının ölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir." dedi.

Yıldırım, herkesin organ nakli konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Organ bağışı konusunda son yıllarda Türkiye'de oldukça büyük atılımlar görülmüşse de çok sayıda hasta organ bağışı için sıra bekliyor. Bu sayının büyük bir çoğunluğunu böbrek nakli bekleyen hastalar oluşturmaktadır. Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır. Bu insanlara umut olmak için organ bağışında bulunalım, yakınlarımızı bu konuda bilinçlendirelim ve ancak bu sayede ihtiyacımız olduğunda organ bulabileceğimizi bilelim."

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da geçen yıla göre organ bağışı sayısının arttığını, yine de artışların yetersiz olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında 5 bin 500 hastaya organ nakli yapıldı. Bakanlığın verilerine göre 292 bin kişi organ nakli bekliyor. Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken ölmekte. Bağışlanmış bir organ başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır." ifadelerini kullandı.