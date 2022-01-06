Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Hayrabolu'ya Ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hayrabolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Hayrabolu Kaymakamlığını ziyaret eden Yıldırım, Kaymakam Mehmet Sülün ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım, halkın hizmetine sunulacak projelerin yapımının hızlandırılması için gerekli her türlü katkıyı sağlayacağını kaydetti.

Göreve geldiği günden itibaren tüm ilçeleri gezdiğini ve sorunları yerinde tespit ettiğini belirten Yıldırım, daha sonra Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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