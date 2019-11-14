Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan, Hayrabolu Belediyesine ziyaret
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Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan, Hayrabolu Belediyesine ziyaret

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı makamında ziyaret etti.

14.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:46
Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan, Hayrabolu Belediyesine ziyaret

Valisi , Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret etti.


Vali Yıldırım, ilçede yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İnan'dan bilgi aldı.


İnan, Vali Yıldırım'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Uzun, Şakir Tasar ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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