Tekirdağ Valisi Yıldırım Çorlu'da Kovid-19 tedbirlerinin denetimine katıldı
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Tekirdağ Valisi Yıldırım Çorlu'da Kovid-19 tedbirlerinin denetimine katıldı

06.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:16
Tekirdağ Valisi Yıldırım Çorlu'da Kovid-19 tedbirlerinin denetimine katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Atatürk Meydanı Omurtak Caddesi'nde kafe, restoran, pastane, börekçi gibi yerleri ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini kontrol etti.

Kent sakinleri ve esnafı Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde uyaran Yıldırım, "Alınan kararların denetlemelerini yapıyoruz. Yani her gün denetimlerimizi yapacağız, bunu bütün esnaf ve vatandaşlarımız da bu şekilde bilsin. Her gün denetlemelerimiz var ama bizi denetleme mecburiyetinde bırakmayacağınıza inanıyorum. Gerek vatandaşlarımız müşteri olarak, gerekse esnaflarımız olarak." dedi.

Denetimlere Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel, emniyet ve jandarma görevlileri ile sağlık çalışanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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