Tekirdağ Valisi Yıldırım Çerkezköy'de ziyaretler gerçekleştirdi
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Tekirdağ Valisi Yıldırım Çerkezköy'de ziyaretler gerçekleştirdi

Tekirdağ Valisi Yıldırım Çerkezköy'de ziyaretler gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gazi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, bazı okullarda kütüphanelerin açılışını yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gazi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, bazı okullarda kütüphanelerin açılışını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Ferhat Akın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'la birlikte Yunus Emre İlkokulu ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ortaokullarındaki Z kütüphanelerin açılışını yaptı.

Ziyaretlerde Yıldırım'a Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutamı Kıdemli Albay Osman Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ Valisi Yıldırım Çerkezköy'de ziyaretler gerçekleştirdi - Haberler
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